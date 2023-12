Letní scéna pražského Musea Kampa příští rok v červnu uvede inscenaci Forman

Chystaná inscenace časově obsáhne Formanův život přibližně od 10 do 47 let. Podobně jako u předchozích úspěšných titulů Meda, Werich a Marta půjde o dynamickou formu, tentokrát ovšem spíše činoherního charakteru. Novináře o tom dnes za tvůrce informovaly scenáristka a producentka Daniela Sodomová a režisérka Adéla Laštovková Stodolová.

„Zdánlivě víme o Miloši Formanovi všechno z té profesní oblasti, máme vytvořený obrázek člověka, který se jako jeden z mála Čechů prosadil v Americe. Ale my bychom se chtěli víc dotknout jeho duše, osobnosti… co dělal, když netočil, o tom málokdo ví. To je pro mne jako režisérku výzva,“ dodala Laštovková Stodolová.