Lidé se v Praze od soboty poprvé svezou tramvají z Modřan na Libuš

Náklady na stavbu činily zhruba 304,2 milionu korun, většinu peněz získalo město z evropských fondů. Novinářům to dnes při slavnostním zahájení provozu řekli primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. DPP letos plánuje zprovoznit mimo jiné také trať do Holyně nebo na sídliště Dědina. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD.

„Praha zažívá v posledních letech tramvajový boom. Tentokrát se jedná o zhruba jeden a tři čtvrtě kilometru nové trati, tři páry nových zastávek plus jedna konečná s úvratí na konci, takže nám tady budou zatím jezdit obousměrné tramvaje. Ale chystáme další rozvoj, kdy tramvaj pojede až na Nové Dvory, kde bude do budoucna i metro. Lidé se odsud dostanou do centra za nějakou půlhodinku, myslím si, že to výrazně zatraktivní MHD,“ řekl Hřib.