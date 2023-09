Lidem se po opravě otevřelo přízemí Staroměstské radnice a obnoven byl průchod

Město nechalo opravit stropy, podlahy, vzduchotechniku a vybudovalo nové turistické informační centrum i pokladny. Náklady na rekonstrukci činily 40 milionů korun. Novinářům to dnes řekli představitelé města a jeho firmy Prague City Tourism (PCT). Radnice má již opravenu věž a v budoucnu se bude rekonstruovat podzemí. Historické sály byly opraveny v 90. letech 20. století a opravy nyní nepotřebují.

Do nově opravené části přízemí původně veřejnost nemohla, konaly se zde soukromé akce či výstavy. „Snažili jsme se ji (opravu) naplánovat tak, aby zachovávala kvalitu historického prostoru a aby tady bylo co nejméně nových prvků. To znamená, když se podíváte kolem sebe, tak kromě mobiliáře, který je samozřejmě kompletně nový, tak je tady nový jen informační systém. Opraveny jsou portály, podlaha, vzduchotechnika a zázemí pro provoz a nové jsou pokladny,“ řekl předseda představenstva PCT František Cipro.

V přízemí přibyl také obchod s oficiálními pražskými suvenýry. „Člověk, který přijede do Prahy, by si odtud neměl odvážet levný alkohol nebo čepici ruského oficíra, ale měl by mít možnost si koupit pěkné předměty. Je to drobnost, ale z hlediska kultivace turistického ruchu důležitá,“ řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). Nový je také dispečink průvodců a informační středisko, které původně sídlily na jiném místě v radnici. Kompletně nové jsou zmíněné pokladny, které byly také přesunuty na nové místo.

Největší novinkou oproti minulým rokům je znovu otevřený průchod budovou radnice, kdy se lidé dostanou ze Staroměstského náměstí za radnici do Mikulášské ulice. „Otevíráme jej po více než 100 letech, předtím tu fungoval stovky let, kdy byl běžně k dispozici,“ řekl Cipro.

Opravené prostory podle něj způsobily, že se lidé chovají kultivovaněji a už neodhazují papírky či žvýkačky na zem a nenechávají tu nedopité PET láhve. „Existuje vztah mezi kvalitou veřejného prostoru a chováním návštěvníků. V tuto chvíli se již nechovají tak, jako se chovali před rekonstrukcí,“ řekl Cipro.

V budoucnu plánuje město spolu s PCT opravit a zpřístupnit podzemí radnice. Lidé by do něj vstoupili v části u orloje a prošli na Malé náměstí a vystoupili v přízemí radničních domů. Nyní je přístupné pouze ve výjimečných případech a s průvodcem. „Měla by to být taková hodinková trasa po našem románském a gotickém podzemí a umístěny by zde měly být výtvarné artefakty,“ řekl Pospíšil. Otevřeno by mělo být ještě v tomto volebním období. Opravovat se mají v následujících letech také technické místnosti.