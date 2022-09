Majitelé pražské karty MHD lítačka by si mohli zdarma uschovat kola v úschovně

Kolárny, které by držitelé lítačky mohli využít, by byly v pilotním projektu na dvou místech. Kde konkrétně by stály, dokument, který dnes schválili pražští radní, neuvádí, stejně tak ani to, kdy by začal systém fungovat. Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že by mohly vzniknout u stanice metra B Luka a u parkovacího domu na Černém Mostě nebo v budoucnu u budované tramvajové trati ve Slivenci. Ke spuštění služby je však ještě nutné zajistit hardwarové vybavení a zajistit softwarové napojení na příslušné služby odbavovacího systému, které zajistí autentizaci a autorizaci uživatele.