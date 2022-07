Ministerstvo chce takzvané otevřené věznice ve Velkých Přílepech a v Rapoticích

V Česku zatím funguje jediná takzvaná otevřená věznice, a to v areálu Věznice Jiřice na Nymbursku. Pobyt ve čtveřici domů se blíží podmínkám na svobodě, denní režim a uložené povinnosti vězni plní bez speciálního dohledu. Cílem projektu, který začal v listopadu 2017, je připravit odsouzené na návrat do běžného života a snížit míru recidivy.

Ve Velkých Přílepech, které jsou pobočkou Vazební věznice Praha Ruzyně, by měl vzniknout objekt takzvané otevřené věznice pro ženy. V moravské Věznici Rapotice chce ministerstvo vybudovat obdobnou stavbu pro muže. „V obou případech by se jednalo o kapacitu asi 50 odsouzených a v obou lokalitách je zajištěna základní infrastruktura,“ uvedl ministerský náměstek pro vězeňství Petr Dohnal.

Kapacita jiřické otevřené věznice je 32 mužů, kteří jsou zařazeni na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Do letošního dubna zařízením prošlo 195 vězňů, do společnosti se pak úspěšně zapojilo 89 procent z nich. Zbylých 11 procent se po propuštění dopustilo recidivy a vrátilo se do vězení. Celorepubliková míra recidivy je zhruba 65 procent.