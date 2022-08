Muzejníci z celého světa se setkávají v Praze

„Přijedou zástupci muzeí ze všech koutů světa, větší platforma pro potkání se a sdílení zkušeností a debaty asi neexistuje. Pražská konference získala ještě nový rozměr. Má řešit novou definici muzea, jak už se to stanovilo před třemi lety. Mezitím do toho vpadl covid, to znamená, že se změnilo fungování světa, změnilo se fungování muzeí, způsob komunikace s veřejností. Do muzejnictví to vneslo spoustu otazníků a spoustu nových požadavků do budoucnosti, které se bezpochyby na konferenci řešit budou,“ řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.