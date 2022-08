Muzeum v Jílovém u Prahy letos zaznamenalo větší zájem o vzdělávací programy

Příznivě muzeum hodnotí i nynější letní sezonu, v červenci byl tahákem hlavně festival Jurkovič Open Air, připomínající bluesmana a výrobce kytar Petera Jurkoviče. Na dotaz ČTK to uvedla Dana Chmelíková z muzea.

Od začátku roku podle ní navštívilo muzeum v rámci těchto programů asi 1200 žáků. Do toho ale nejsou započítány běžné návštěvy škol a rodin s dětmi, které rovněž projevují o výstavy a akce v muzeu větší zájem než dříve. „Pro srovnání - loňský rok jsme hodnotili co do zájmu o vzdělávací programy škol jako nejúspěšnější a počet žáků nepřesáhl za celý rok 900,“ dodala Chmelíková.