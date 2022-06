Na pražských Petřinách dnes začala stavba nové knihovny za 226 milionů korun

Mezi služby nabízené v nové pobočce MKP na Petřinách bude patřit třeba to, že lidé budou moci knihy vrátit nebo si je půjčit prostřednictvím samoobslužných zařízení bez asistence knihovníka i mimo otevírací dobu pobočky. Pobočka bude rovněž fungovat jako kulturně-komunitní centrum, které nyní podle Řeháka v Petřinách chybí. Podobně se vyjádřili i radní hlavního města Hana Třeštíková (Praha Sobě), v jejíž gesci je kultura a cestovní ruch v metropoli, a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Nová budova se staví podle návrhu architektů z ateliéru Monom, kteří rovněž připravili návrh interiérového vybavení pobočky. Projektovou dokumentaci připravila kancelář Siebert + Talaš a budovu staví konsorcium firem Subterra a Chládek & Tintěra. Stavební práce by měly být hotové v létě roku 2023. V dalších měsících se budou zařizovat vnitřní prostory. Pro návštěvníky by se tak knihovna měla otevřít na podzim roku 2023. Stavba a vybavení knihovny by mělo stát celkem 226 milionů Kč z rozpočtu MKP, uvedla mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.