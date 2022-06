V Praze bude česko-ukrajinská knihovna pro uprchlíky před ruskou invazí

Zájemci si budou moci knihy domů vypůjčit zhruba za týden. „Knihy dorazily z Ukrajiny se zpožděním, takže je musíme ještě zavést do katalogu a informačního systému. Do té doby si je budou moci lidé číst na místě,“ uvedla Valerie Stulíková z Českobratrské církve evangelické. „Doufáme, že se najdou další dárci, kteří ještě zakoupí knihy (do knihovny). V komunitním centru Svitlo může vzniknout i prostor pro knihobudku, kam lidé budou moci nosit už použité knihy,“ poznamenal Balcar.