Národní muzeum od pátku nabídne výstavu českého a bavorského baroka

Expozice je rozdělena do šesti částí, které přibližují barokní období jako společný kulturní prostor Čech a Bavorska, který se i přes politické a náboženské konflikty vzájemně ovlivňoval a inspiroval a přinesl rozvoj například v malířství, sochařství, architektuře, hudbě, divadle či vědě. „Z mého pohledu je to výstava o době temna i době světla,“ řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Pokud je tato výstava v řadě středoevropských barokních výstav něčím unikátní, pak je to proto, že vůbec poprvé ukazuje dvě sousední země, Čechy a Bavorsko, jako společný prostor barokní kultury a ukazuje nejenom to, co bylo společné, ale i to, co nás spíše historicky a politicky než kulturně dělilo,“ řekl spoluautor výstavy Vít Vlnas.