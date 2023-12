Litomyšl daruje část pozůstalosti astronoma a rodáka Zdeňka Kopala státu

Litomyšl si odkazu Zdeňka Kopala velmi váží. V první polovině 90. let se ve městě uvažovalo dokonce o zřízení jeho pamětní síně. Statní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli ve spolupráci s Muzeem a galerií v Litomyšli a radnicí uspořádal v roce 1994 výstavu s názvem Zdeněk Kopal – život zasvěcený vesmíru, o 10 let později se uskutečnily oslavy 90. výročí astronomova narození. V místě Kopalova rodného domu byla odhalena plastika dvojhvězdy jako připomínka jednoho z jeho nejdůležitějších objevů, takzvané teorie těsných dvojhvězd. V září 2024 si slavností pro širokou veřejnost i mezinárodním astronomickým sympoziem město připomene také výročí 100 let od narození tohoto slavného rodáka.