Od neděle nepojedou asi dva roky vlaky mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi

Pro cestu mezi stanicemi Masarykovo nádraží, případně Hlavní nádraží a Dejvice mohou lidé místo vlaků použít tramvajovou linku 26 a metro linky A s přestupem na metro B nebo C. Mezi stanicemi Dejvice a Bubny jedou tramvaje číslo 1 nebo 25 a spojení mezi Masarykovým nádražím a Bubny zajišťuje tramvaj číslo 14 a metro C nebo metro B s přestupem na linku C.

Oprava úseku mezi Bubny a Dejvicemi je součástí modernizace trati Kladno–Praha, která je rozdělena na osm úseků. Zatím je dokončený jediný, a to Negrelliho viadukt, který byl otevřen v roce 2020. Kompletně by trať mezi hlavním městem a Kladnem měla být zmodernizována v letech 2029 či 2030. Kompletní úprava nyní jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle dřívějších odhadů Správy železnic měla vyjít na zhruba 40 miliard korun. Na konci loňského roku Správa železnic získala na stavbu části železniční trati na pražské ruzyňské letiště evropskou dotaci 2,5 miliardy korun.