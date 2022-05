Oprava Barrandovského mostu zpočátku nejvíc zkomplikuje dopravu na Strakonické

Plynulost dopravy na mostě by tím ale ohrožena být neměla. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Oprava začne v sobotu, kdy silničáři vyznačí dopravní omezení. Těžká technika přijede na místo v neděli a samotná oprava začne v pondělí. Opravy jsou rozděleny do několika let. Letos potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu Kč. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140 000 aut. Dosud nebyl opravován.