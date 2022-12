Opravy kolejí začátkem roku uzavřou průjezd Malou Stranou v Praze

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková a potvrdil dosluhující náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Podle starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09) to přinese zvýšenou dopravní zátěž pro pravý břeh Vltavy.

Podle Řehkové se má oprava uskutečnit tak, aby byla trať hotová před zahájením turistické sezony. „Tuto rekonstrukci záměrně koordinujeme jako první stavební akci v příští sezoně, aby byla jediná a v době, kdy je slabší provoz a méně cestujících, aby byl dopad na život ve městě co nejmenší,“ uvedl Scheinherr. Dodal, že projednání opravy je v plánu na začátku ledna.

„Je to věc, která se udělat musí, ale bude to obrovská zátěž pro pravobřežní část,“ komentovala záměr Radoměřská. Dodala, že uzavření Malé Strany povede pravděpodobně k velkému dopravnímu zatížení zejména na Smetanově nábřeží. „Obávám se, že tam to bude skutečně vražedné. Kolega radní (Vojtěch) Ryvola, který má na starosti dopravu, teď konzultuje, jaké se plánují objízdné trasy,“ řekla starostka.