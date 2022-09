Po Bubenském nábřeží nepojedou od 26. září do 15. prosince tramvaje

Výluka potrvá do 15. prosince a o den později opět tramvaje vyjedou na své trasy. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu dopravního podniku (DPP). Provoz tramvají je nyní na nábřeží částečně omezen kvůli výstavbě Štvanické lávky z Holešovic do Karlína.