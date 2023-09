Pod Barrandovským mostem bude na přelomu října a listopadu omezení

Letošní část oprav zahrnovala spolu s pracemi na rampě z ulice K Barrandovu také opravu levé poloviny jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku. Součástí prací byly úpravy povrchu v místě napojení silnice z ulice K Barrandovu na most, stavební úprava místa, kde se odděluje od mostu sjezd do Modřanské ulice, a napojení předpolí na most. Řidiči se mohli na most vrátit už na začátku září po zatěžovací zkoušce, ale provoz byl do minulého čtvrtka dále částečně omezen kvůli dokončovacím pracím.