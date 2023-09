Pod Nuselskými schody v Praze 2 vznikne parkovací dům pro až 150 aut

Radnice již požádala magistrát o svěření pozemků pro výstavbu. Náklady jsou odhadnuty na 200 milionů Kč a stavba by mohla začít v roce 2025. ČTK to řekl starosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS). Střecha parkoviště bude v rovině s kaplí svaté Rodiny a bude takzvaně zelená, takže bude sloužit k odpočinku a společenským akcím.

„Dům bude fungovat formou zakladačů, lidé tedy najedou, obrazně řečeno, do kabiny výtahu a auto jim odjede. Výhoda je ta, že do budoucna nevytváříme další výdaje, nemusíte dělat klimatizaci nebo tam svítit, a do prostoru garáže se dostanou pouze technici a obsluha. Otoč toho auta je asi dvě a půl minuty, takže to není nic, co by zdržovalo,“ řekl Korseska.