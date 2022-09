Podjezd tramvají pod železnicí na Vltavské vyjde Prahu na 301,6 milionu Kč

Práce pro město provede konsorcium firem TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd Bubny, jejichž vedoucím je firma Metrostav TBR. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Podjezd vznikne v souvislosti s opravou tratě železniční a vznikem nové čtvrti na území Bubnů-Zátor.

Tramvaje by v budoucnu od stanice metra Vltavská nově neměly jezdit přímo na nábřeží, jak je tomu nyní, ale právě podjezdem. Povede k plánované vlakové zastávce Praha-Bubny a nově vzniklé Brazilské ulici. Odtud by pak koleje vedly k Bubenskému nábřeží.

Podjezd bude vybudován v rámci výstavby nové čtvrti na území Bubnů-Zátor. Na tomto místě by mohlo v budoucnu žít až 25 000 lidí. Budou zde mimo jiné bytové i administrativní domy, park a na Vltavské budova filharmonie. Povede tudy i železnice a bude zde několik železničních zastávek. V budoucnu by měl vzniknout severní vstup do metra Vltavská, který dnes chybí.