Podobu dostavby Vítězného náměstí v Praze 6 určí mezinárodní soutěž

Příjem žádostí by podle harmonogramu, který je součástí schváleného dokumentu, měl skončit letos zhruba v polovině září. Následně se uskuteční několik workshopů a zájemci budou průběžně podávat své návrhy. Porota nejdříve vybere šest až deset uchazečů na základě přihlášky do soutěže. Vybrané týmy připraví koncept a poté architektonický návrh zástavby. Následně do druhého kola postoupí tři až pět ze soutěžících vybraných v prvním kole. Finální návrh by měl být znám příští rok v červnu.