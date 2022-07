Praha 5 dala výpověď centru pro drogové závislé, skončí do půl roku

Zajíčková dlouhodobě kritizuje fakt, že ze tří kontaktních center jsou dvě v Praze 5, kde se také nachází ordinace substituční léčby. S organizací Progressive podle ní městská část jednala dva roky a nabídla jí možnost dohody s ukončením nájmu ke konci roku 2023, na kterou však druhá strana nepřistoupila. „Jejich stanovisko je, že na dohodu přistoupit nechtějí a že jsou připraveni na to, že dostanou výpověď,“ řekla starostka.

Dodala, že po dohodě s Technickou správou komunikací (TSK) kolem tramvajové zastávky U Zvonu začaly úpravy, spočívající v opravě chodníku, natření zábradlí a úklidu. Kromě toho vzniká studie, která počítá se vznikem malého náměstíčka. Do nedaleké administrativní budovy Košířská brána se podle starostky od podzimu přesune z ulice Na Zatlance pobočka pošty.

Ředitel Progressivu Vojtěch Janouškovec ČTK řekl, že přistoupením na zmíněnou dohodu by na sebe organizace vzala část zodpovědnosti za konec centra bez toho, aby existovala alternativa. Za zhoršení situace podle něj může hlavně černý obchod s drogami a organizace na problém upozorňovala jako první. „My jsme se snažili to minimalizovat, ale bez nějakých hlubších změn systému a spolupráce dalších aktérů jsme s tím nemohli příliš dělat,“ uvedl.

Dodal, že centrum se přesunu z Prahy 5 nebránilo, ale nepodařilo se mu dojednat nikde v metropoli jiné prostory, což je dlouholetý problém. Vedení magistrátu nedávno přijalo strategii, podle které by se počet kontaktních center v Praze měl zvýšit alespoň na devět. To odborníci říkají roky, ale centra spíše ubývají. „Je to o politických rozhodnutích,“ míní Janouškovec. Dodal, že nyní měla organizace předjednané prostory v Praze 8, ale z jemu neznámých důvodů je nakonec nezískala.