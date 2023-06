Praha bude zjišťovat, jaký obor chtějí studovat děti, co se nedostaly na střední školu

Magistrát v nedávném anonymním průzkumu mezi deváťáky zjistil, že na žádné SŠ není aktuálně zapsáno asi 450 dětí. Dnes proto do pražských a středočeských základních škol poslal druhý dotazník, kde se žáků ptá na jejich studijní preference. Dotazník magistrát připravil ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Středočeským krajem. V rozhovoru s ČTK to řekl pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

„Chceme ještě důkladnější šetření a na místech, kde místa jsou, otevřít třetí kola (přijímacího řízení). Ale musíme zjistit, jestli je o to reálně zájem, nebo ne. To by mělo vyplynout právě z tohoto průzkumu,“ informoval radní.

Na pražských ZŠ je nyní asi 450 dětí, které se nedostaly na žádnou SŠ, vyplývá z nedávného anonymního průzkumu mezi deváťáky. Většina z těchto dětí je z Ukrajiny, uvedl Klecanda. Část z nich na české SŠ nechce a preferuje on-line výuku z ukrajinských škol, část má zájem spíše o učební obory. Proto nyní podle něj chce Praha novým dotazníkem zjistit, kam neumístěné děti směřovat. V dotazníku, jehož znění má ČTK k dispozici, budou žáci odpovídat mimo jiné na to, zda by chtěli získat maturitu a studovat vysokou školu, jaké by chtěli vykonávat povolání nebo jaké středoškolské obory by si vybrali, pokud by mohli na SŠ podat pět přihlášek.