Praha doporučuje návštěvám v domovech pro seniory nošení respirátorů

Prevencí šíření onemocnění mezi nemocí ohroženou seniorskou skupinou má být nošení respirátorů po celou dobu návštěvy v sociálním zařízení a zvýšená pozornost na hygienická opatření. Lidé s projevy respiračního onemocnění by podle doporučení zástupců metropole a krajské hygienické stanice měli být na návštěvu vpouštěni pouze ve výjimečných situacích a poté, co absolvují antigenní nebo PCR test. Respirátor by měli podle doporučení nosit klienti domovů pro seniory rovněž při pobytu mimo zařízení, tedy například při cestách městskou hromadnou dopravou, na nákupech a podobně.