Praha vymění kalendárium na orloji za novou kopii

Z následných jednání podle dnes schváleného dokumentu vzešla dohoda, podle které Subterra zajistí stavební část výměny a město nechá vytvořit novou malířskou podobu kalendária. „Zhotovení nové malby desky orloje by pro objednatele měl zajistit Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Akademie výtvarných umění v Praze, který zajistí potřebnou kvalitu provedení díla,“ stojí ve schváleném dokumentu. Cena má být předběžně milion korun bez DPH, zhruba stejné náklady by měly být i na straně Subterry za výrobu desky a osazení.

Dosažená dohoda je podle magistrátu schůdnější než vleklý právní spor. „Dohoda o narovnání by již nyní měla vyřešit spor mezi objednatelem a zhotovitelem. Případný soudní spor by byl časově zdlouhavý, přinejmenším v začátku by objednatele zatížil dalšími finančními náklady a výsledek soudního sporu lze očekávat spíše v horizontu let,“ píše se v dokumentu. Mluvčí města Vít Hofman dodal, že nynější deska zůstane v majetku města a poputuje k ostatním kopiím, které má ve sbírkách Muzeum hlavního města Prahy.