Praha získala od Evropské investiční banky úvěr na stavbu metra D

Město bude moci rovněž odložit splátky o osm let a jistinu splácet po dobu 40 let. Úvěr bude moci čerpat v korunách či eurech, a pokud zvolí eura, úrok bude nastaven na méně než dvě procenta. Banka poskytne úvěr bez nutnosti zajištění. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra.