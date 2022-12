Pražská výstava O ptácích a lidech ukáže snímky fotografů Hovorky a Hřebíčka

Druhý autor Jiří Hřebíček vystudoval zoologii. Nejdříve fotil pouze proto, aby zdokumentoval to, co na svých cestách viděl. To mu ale záhy přestalo stačit a nechtěl jen zachytit realitu, ale pokusit se dostat do fotografií i něco ze sebe a svých pocitů. Ze zvířecí říše ho vždy nejvíc fascinovali ptáci svou nespoutanou volností, a proto se snaží při fotografování zachytit tajemství z jejich života. Stále ho také fascinuje to, že může fotoaparát použít jako malíř svůj štětec a zachytit s ním něco, co lidské oko ani nemůže spatřit.