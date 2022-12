Metronome Prague příští rok roztančí britská multižánrová formace Jamiroquai

Kapela, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay, se do České republiky příští rok vrátí po čtyřech letech od koncertu v pražské O2 areně a šesti od vystoupení na festivalu Colours of Ostrava. Jamiroquai na hlavním festivalovém pódiu svou hudební show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra připomenou 30 let od vzniku. ČTK o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.