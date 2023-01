Příprava oprav Barrandovského mostu začne ve druhém čtvrtletí. Dopravu neomezí

ČTK to dnes řekl dosluhující náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Zahájení prací na mostu budou předcházet opravy některých dalších komunikací. Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Letos budou silničáři pracovat v severní polovině jižního mostu, tedy směrem ze Smíchova do Braníku, na horní části sjízdné rampy z ulice K Barrandovu a na spodní části jižního mostu přes Vltavu. „Přípravné práce bez omezení dopravy by měly začít již v průběhu druhého čtvrtletí. Termín zahájení prací, kdy je nutné zásadní dopravní omezení na mostě a rampě K Barrandovu, plánujeme na květen 2023. Hlavní práce by měly být směřovány do prázdninového provozu,“ uvedl Scheinherr.