Provoz na pražském letišti v tomto týdnu opět ovlivní předsednictví v EU

Letiště omezovalo provoz parkoviště před terminálem už v červenci. Zvláště exponovaný byl kvůli českému předsednictví týden od 10. do 15. července, kdy letiště odbavilo kolem 266 000 cestujících. Expresní parkoviště před druhým terminálem se tehdy pro veřejnost během dne nejprve zcela uzavřelo, následně letiště přistoupilo k částečnému omezení, kdy polovina parkoviště byla otevřena.

ČR se předsednictví ujala na začátku července. To zatížilo i letecké kapacity mezi Prahou a Bruselem, na trase totiž nyní pravidelně létá pouze jeden spoj za den od Brussels Airlines. To se odrazilo rovněž na cenách letenek, které nyní stojí i několik tisíc korun v jednom směru. Od září ovšem dopravce plánuje posílení linky na až tři spoje denně. Vytížená je nyní také linka od Ryanairu do Charleroi, které je od Bruselu asi 70 kilometrů.