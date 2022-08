Scholzovo poselství z Prahy: EU musí být rozhodnější a samostatnější

Němci si začali utahovat opasky. Podle výsledků průzkumu německé pobočky společnosti GfK se ukazatel sklonu k úsporám v srpnu skokově zvýšil o 17,6 bodu a dosáhl 3,5 bodu. To je nejvyšší hodnota za více než jedenáct let.

Podle Scholze zkušenosti ze společného boje proti epidemii koronaviru nebo reakce na ruský útok na Ukrajinu ukázaly, že Evropané umí překonat neshody. Neměli by se proto bát změnit třeba i základní unijní předpisy.

Scholz nabídl v projevu čtyři úvahy, na co se v reformě EU soustředit.

Kancléř se vrátil ke svým dřívějším myšlenkám a navrhl, aby záležitosti společné zahraniční politiky nebo daní nerozhodovaly s podmínkou, že se na nich dohodnou všechny členské státy jednomyslně, ale stačila by kvalifikovaná většina.

Přijímání nových zemí do EU si podle Scholze vyžádá také nový klíč při rozdělování křesel v Evropském parlamentu a změnu současného pravidla při obsazování míst evropských komisařů. Scholz by přitom zachoval současné pravidlo, kdy má každá členská země v Komisi svého zástupce, jen by seděli v čele každého úřadu po dvou.