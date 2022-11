Rodiče v Praze 6 mohou žádat ve školách o úhradu školních obědů pro své děti

Kvůli rostoucím cenám školního stravování se počet zájemců o obědy zdarma zvyšuje v celém Česku. Nezisková organizace Women for Women (W4W), která školákům obědy zdarma prostřednictvím svého projektu poskytuje, v tomto školním roce platí školní stravu asi 13.000 dětem. Je to o 30 procent více než v předchozím školním roce.

V roce 2023 by mohla W4W obědy poskytovat 17 000 až 20 000 školákům, což by stálo 85 až 100 milionů korun. Nezisková organizace hradí svůj projekt penězi od dárců a z dotace od ministerstva školství (MŠMT). Úřad letos na program dal dotaci 60 milionů korun. To ale podle W4W na úhradu nestačí, uvedli zástupci organizace už dříve.