Huť Jakub v Tasicích zve na Předvánoční skláření s dílnami pro veřejnost

Přijede sklářský výtvarník Zdeněk Kunc a další skláři z Novoborska a Světelska. Některé práce si návštěvníci s pomocí odborníků budou moci vyzkoušet. Program doplní komentované prohlídky sklárny, která je národní kulturní památkou. ČTK to dnes řekl její vlastník František Milichovský. Pokrývači teď dokončují opravy další části střechy.

Letní návštěvnost huti byla o něco nižší než minulé roky, což přičítá i tomu, že už lidé mohli víc jezdit do zahraničí. Huť bude přístupná rovněž v zimě, zdražení energií na ni zatím tolik nedopadlo. „Naštěstí máme nastavené nějaké fixace, uvidíme, co bude dál,“ uvedl Milichovský. Památka bude otevřená od úterý do neděle, otevírací doba mezi svátky bude uvedená na internetu.