Servisovaným apartmánům v Praze se daří, letní obsazenost je kolem 90 procent

Servisovaný apartmán představuje ubytování mezi bytem a hotelem. Disponuje vlastním zázemím včetně kuchyně, je v něm možnost praní, žehlení, výměny lůžkovin a úklidu. Proti hotelu nabízí větší průměrnou plochu místností a poskytuje flexibilitu v době ubytování od několika dnů po několik let.

Doplnil, že tržby za dostupný pokoj se meziročně zdvojnásobily a jsou i vyšší než v roce 2019. Tehdy činily v průměru 50 eur (asi 1233 Kč), letos v létě to je o 15 eur (asi 370 Kč) více.

Společnost Vihorev nyní podle něj buduje nové kapacity v projektu Honest Karlín, kde vznikne 31 apartmánů. S dokončením se počítá ve třetím čtvrtletí příštího roku. V plánu je dále výstavba v Říčanech, kde bude přestavena bývalá budova Alfa Tower. Projekt poskytne 120 apartmánových jednotek a kancelářské centrum, hotový by měl být v prvním kvartálu roku 2024.

Zájem o delší ubytování projevují hlavně rodiny či zaměstnanci firem. I u krátkodobých pobytů se podle ní ale naplnila očekávání. „S nástupem teplejších měsíců se do Prahy vrátily tisíce turistů a my byli jasnou volbou pro ty, co hledají hotelový komfort s domácí atmosférou, kde je vše potřebné na dosah,“ uvedla.