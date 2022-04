Soubor Dekkadancers uvede Strašidlo cantervillské jako taneční grotesku

Tvůrčí duo Marek Svobodník a Štěpán Benyovszký oživí více než 130 let starý příběh formou taneční hororové grotesky. Oproti původnímu námětu nebude starobylé sídlo obývat rodina amerického velvyslance, ale rodinný klan globální metalové hvězdy. Jejím předobrazem je americký hudebník Ozzy Osbourne. Útržky z rodinného života hudební hvězdy pak tvůrci čerpali třeba z reality show The Osbournes. Pro inscenaci vzniká autorská hudba Alexe Sadirova a Ondřeje Vinkláta, která v představení zazní živě stejně jako zpěv.

Choreografii Strašidla cantervillského připravil Marek Svobodník, člen uměleckého vedení Dekkadancers a demisólista Baletu Národního divadla. V obsazení Strašidla cantervillského se budou mísit tanečníci z Baletu ND s mezinárodním obsazením vzešlým z konkurzu. „Transpozice Cantervillského strašidla do nonverbální podoby je jako dvojsečná zbraň. Na jedné straně má předloha z tanečního či pohybového hlediska nespočet skvěle uchopitelných situací, na straně druhé obsahuje momenty, kterým by se inscenátor raději vyhnul. Proto jsme neváhali složit pár vtipných písní, jež interpreti budou zpívat živě, a pojmout tak tyto scény více muzikálově či jako hudební videoklip,“ uvedl Marek Svobodník.