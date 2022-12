Starostka Prahy 1: Chceme omezit parkování v centru metropole

Podnikatelé by nově měli například dokazovat, že v místě skutečně mají provozovnu, a ceny by se měly výrazně zvyšovat s množstvím aut psaným na jednu firmu. V rozhovoru s ČTK to řekla starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Dodala, že zcela uzavřít Smetanovo nábřeží pro auta, jak zamýšlela končící magistrátní koalice, podle ní není možné.

Současný systém parkovacích oprávnění v centru je podle starostky nastaven příliš benevolentně a existují firmy, které si zařizují velké množství oprávnění čistě za účelem přeprodeje. „Je zcela zjevné, že centrum města je zcela přehlcené auty, které tady mnohdy nemají co dělat,“ řekla Radoměřská. Dodala, že parkovací zóny by početně měly bez potíží pokrýt počet aut rezidentů, ti ale mají mnohdy problém místo najít.

Změny systému by podle Radoměřské mohly pomoci snížit počet aut, která do centra jezdí. Nesouhlasně se naopak starostka staví k úplnému zákazu průjezdu aut v některých oblastech. V této souvislosti se již dlouho mluví o Smetanově nábřeží, kde končící magistrátní koalice na jedná straně nechala rozšířit chodníky a přidala pás pro cyklisty a zadala vypracování projektu i pro stranu druhou, což by s největší pravděpodobností znamenalo úplné zrušení vozovky.

To podle Radoměřské není možné. „To, že něco uzavřete, neznamená, že auta zmizí. Je iluzorní myslet si, že automobilisté nebudou hledat alternativní cesty,“ uvedla. Dodala, že již současné omezení průjezdnosti nábřeží vedlo k tomu, že řidiči začali využívat Divadelní ulici, kde jsou pravidelné zácpy a zhoršené ovzduší pro místní obyvatele nebo rodiče s dětmi docházející do blízké základní školy.

Co se týče dopravy, nová starostka příliš nesouhlasí ani s tramvajovou tratí v horní části Václavského náměstí, která již má stavební povolení a začít stavět se má příští rok. „Dokážu se s tím smířit, i když dle mého osobního názoru je škoda krásného náměstí,“ řekla. Dodala, že vůbec nesouhlasí s výhledovým plánem trať obnovit i v dolní části náměstí, kde by mohla vést v původní trase mezi náměstím Republiky a Národní. „Myslím, že tam je doprava metrem saturována dostatečně,“ řekla a dodala, že průjezd velkých moderních tramvají by narušil současné korzo.

Emoce před časem vzbudil kruhový objezd, který Praha 1 nechala vybudovat na náměstí Republiky u Prašné brány. Soud následně přikázal radnici jej zrušit, podle Radoměřské úřad stále vyhodnocuje další postup. Z politického hlediska podle starostky nová koalice plánuje vyhodnotit, jestli opatření plní původně zamýšlený účel, tedy zvýšení plynulosti dopravy, a podle toho jej ponechá či zruší. Pokud by objezd zůstal, měl by získat vizuálně přijatelnější podobu, dodala Radoměřská.