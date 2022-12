Praha 1 chce speciální jednotku strážníků zaměřenou na alkoholové turisty

Radnice je připravena přispět na to, aby členové jednotky měli vyšší platy, zajistit jim potřebná školení nebo nabídnout byty. V rozhovoru s ČTK to řekla nová starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09).

„Hledáme bonusy, které bychom mohli těm lidem nabídnout,“ uvedla. Mezi ně by měl patřit platový nárůst oproti běžným strážníků, který by šel z kasy radnice. Ta by zajistila také potřebná školení a strážníkům by nabídla i bydlení v centru - patrně v některém z necelých 300 neobsazených bytů, které radnice plánuje zrekonstruovat a pronajímat například právě příslušníkům pro chod města klíčových profesí.