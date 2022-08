Stavba pražského Dvoreckého mostu přes Vltavu začne 13. září

Most přes Vltavu bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším. Za 1,075 miliardy korun ho postaví firmy Metrostav TBR, Strabag a Firesta Fisher. „Praha vedle tramvajového rozvoje zažívá i boom ve stavbě mostů. Za pár týdnů začneme stavět Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5. Za jedno volební období jsme dokázali získat čtvrté stavební povolení na mosty přes Vltavu, kdy Trojská lávka je postavená a Štvanickou stavíme a Barrandovský most opravujeme,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „Rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také letos zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína. Mluví se rovněž o vybudování takzvaného Rohanského mostu, který by spojoval Jateční ulici v Praze 7 s Urxovou ulicí v Praze 8. O jeho stavbě zatím nebylo rozhodnuto.