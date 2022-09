Středočeští záchranáři mají 11 nových sanitek a plánují další obnovu vozidel

„Poslední nové vozy přišly na záchrannou službu, tuším, v roce 2015, to máme nějakých sedm let, takže potřeba obnovy je opravdu urgentní. Vozy půjdou na stanoviště, kde jsou současné vozy s největším nájezdem kilometrů a největším opotřebením,“ uvedl Rusý. Nově pořízené Volkswageny Transporter tak budou vyjíždět například ze stanovišť v Nymburku, Mělníku, Mladé Boleslavi či Kutné Hoře. Celkový počet sanitek krajské záchranné služby by se podle Rusého zatím neměl měnit.