Světovou premiéru budou mít dvě nově objevená díla barokního skladatele

Hudební těleso ověnčené mnoha cenami se pod vedením dirigenta a varhaníka Adama Viktory věnuje objevování a nastudování Zelenkových děl více než 20 let. „V kostele U Salvátora v Praze uvede počátkem září dvě pro posluchače zatím zcela neznámá Zelenkova díla,“ sdělila za soubor Jana Bryndová.

„Běžné publikum je zvyklé na neustále se opakující tituly jako Händelův Mesiáš, Vivaldiho Čtvero ročních dob a Bachovy Janovy pašije. Ostatních 99 procent barokní hudby, včetně té Zelenkovy, zůstává stále neobjeveno. Kdekoli jsme ale Zelenku v zahraničí hráli, ať to bylo v Německu, Belgii, Francii, Španělsku či Švédsku, vždy se opakuje podobný scénář. Konsternované publikum, udivení pořadatelé a dotazy typu: jak je možné, že jsme to neznali? A proč se to nehraje častěji?“ připomíná Viktora.