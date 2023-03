V březnu začne znovu promítat pražské kino Atlas

Jedno z nejznámějších původních kin v Československu vzniklo v bývalém bankovním domě postaveném počátkem 40. let 20. století. Za komunistického režimu tento biograf pod názvem Sokolovo spravoval Pražský filmový podnik. Po roce 2000 kino dva roky chátralo, v srpnu roku 2002 si jeho správu zajistila společnost Hollywood Classic Entertainment, která do něj měla investovat. To zhatila povodeň, rekonstrukce trvala do roku 2005.