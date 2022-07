V centru Prahy nesmí kvůli předsednictví dočasně létat drony

Výjimku mají pouze lety policejních dronů. Zákaz platí do 25. října. Vyplývá to z údajů Úřadu pro civilní letectví.

Většina dronů má v sobě podle Jaroslava Řešátky z importérské firmy DJI Telink nahrané souřadnice bezletových zón, jako jsou mezinárodní letiště, elektrárny a další z bezpečnostního hlediska významné objekty. V takové oblasti dron díky uloženým GPS souřadnicím nevzlétne, nebo na zónu upozorní. „Jedná se o aktivitu výrobce, který se snaží předcházet nejvážnějším problémům. Bohužel to ale neznamená, že se bezletové zóny musí na 100 procent shodovat s tuzemskými pravidly pro bezpilotní létání. V případě dočasných nofly zón, je naopak jasné, že tato zóna v databázi dronu není. Znamená to, že si to každý uživatel musí zjistit dopředu sám,“ dodal Řešátko.