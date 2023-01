V Divadle Kalich oslaví 2000. reprízu muzikálu Krysař od premiéry v roce 1996

Krysař se přes 20 let uvádí nejen na českých jevištích. Před třemi lety Landa převzal ocenění za 150 000 prodaných nosičů s hudbou z tohoto muzikálu.

Podle režisérky Mirjam Landy muzikál Krysař neztrácí na divácké atraktivitě, protože jde o lákavý, jednoduchý příběh s chytlavou hudbou. „Příběh žene dopředu a narůstá. Každá scéna má svůj smysl. To vše je prokládané tanečními sekvencemi. A ještě to celé má poselství. Co bychom mohli chtít víc?“ podotkla.