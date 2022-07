V Praze dnes začne výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti

Ekologická instalace je tvořená modulem s ukázkami eko-produktů s vlastním příběhem vybízejícím k debatě o tom, co je a co již není udržitelné. Akci, která se koná při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, zahájí primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Výstava potrvá do 31. července.