V Praze nepojedou tramvaje u Želivského a Čechova mostu

První se bude týkat úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice, kde kvůli rekonstrukcím křižovatek nepojedou obousměrně tramvaje od této soboty 7. října do neděle 15. října. Z důvodu přestavby zastávek začne příští pondělí 9. října také výluka v úseku kolejí od Čechova ke Štefánikovu mostu, a to pouze v tomto směru. Potrvá do pátku 20. října. Tuto sobotu rovněž kvůli pokračování výměny stropní desky na Florenci nepojede metro na lince C mezi Hlavním nádražím a Vltavskou. Podnik to sdělil v tiskové zprávě.