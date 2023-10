Balet Národního divadla uvede tři díla současných zahraničních choreografů

Spojujícím elementem je pro ně kromě současného pohybového slovníku či hledání svébytné estetiky i vibrace nástrojů, jimiž jsou nejen smyčcové nástroje, ale i těla tanečníků. Při dnešní generální zkoušce to novinářům řekla mluvčí Baletu ND Kateřina Hanáčková.

Krzysztof Pastor, umělecký ředitel Polského národního baletu Teatr Wielki, tančil s Nizozemským národním baletem deset let a jako choreograf v Amsterdamu vytvořil velké celovečerní inscenace. Do Prahy přijel se souborem ND nastudovat své dílo Moving Rooms, které vytvořil pro Nizozemský národní balet v roce 2008.