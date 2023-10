V Praze se opravuje Branický most, provoz ve Strakonické komplikuje omezení

Kvůli pracím na zdvoukolejnění železničního Branického mostu je postupně omezována doprava ve Strakonické ulici v úseku Zbraslavská - Barrandovský most. Podle webu městské části Velká Chuchle je nyní uzavřen levý jízdní pruh ve směru do centra a doprava je zachována ve dvou pruzích. V protisměru je provoz bez omezení. Toto omezení potrvá do 3. listopadu. Pouze ve dnech 21. a 22. října bude dočasně rozšířeno, takže provoz bude možný pouze jedním pruhem z centra a jedním pruhem do centra.