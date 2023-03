V Praze vystoupí 16. prosince kanadský rockový hudebník Bryan Adams

Zpěvák a skladatel Adams se stal mezinárodní hvězdou díky svým písním jako Summer of ’69 a Heaven. Zatím vydal téměř dvě desítky studiových alb a prodal více než 100 milionů kopií po celém světě. Je také aktivním filantropem a věnuje mnoho času podpoře charitativních organizací. Napsal několik písní pro charitativní účely, jako například All for Love ve spolupráci s Rodem Stewartem a Stingem na podporu boje proti rakovině pro Children in Need. V roce 2014 se zúčastnil charitativní přehlídky Fashion for kids, kterou v Praze pořádala Nadace Terezy Maxové dětem. Jeho skladby zazněly i v několika filmech, například (Everything I Do) I Do It For You je známá z filmu Robin Hood: Král zbojníků.