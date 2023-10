V pražském kině Světozor se od 12. října uskuteční Festival indického filmu

Součástí jeho 20. ročníku bude výstava plakátů a film Mrs. Chatterjee Vs. Norway inspirovaný osudy indické rodiny, které v Norsku sociální služba Barnevernet v roce 2011 odebrala obě děti. Atmosféru Indie bude po dobu konání festivalu doprovázet například indické občerstvení. Filmy promítnou pořadatelé s anglickými a českými titulky. ČTK o tom za pořadatele informoval Jan Těšitel.

Na úvod festival 12. října nabídne režijní debut pandžábského filmaře Džaspala Singha Sandhua Vadh (Zabít), jehož hrdiny jsou stárnoucí manželé Mišrovi. Ti se snaží vést poctivý a důstojný život, ačkoli se potýkají s chudobou a zklamáním z nevděčného dospělého syna, který odjel do Ameriky. Přitom právě kvůli jeho americkému snu Mišrovi upadli do dluhů a musejí snášet pravidelné ponižování od odpudivého lichváře Prajapatiho. Když je zbožný a konzervativní pár zahnán na pokraj zoufalství, odhodlá se k radikálnímu činu, po němž se bude muset vypořádat s mafiány, zkorumpovanými policisty i vlastním svědomím.

Druhou projekcí úvodního dne festivalu bude indické rodinné drama Mrs. Chatterjee Vs. Norway, které bylo natočeno podle skutečného příběhu indické rodiny bojující o své děti v Norsku. V roce 2011 jí je odebrala norská sociální služba Barnevernet. Ta vyvolala i v Česku kritiku části veřejnosti a politiků v souvislosti s případem Evy Michalákové, jíž Barnevernet ve stejném roce odebral syny Denise a Davida a umístil je do pěstounské péče. V Indii vyvolal případ dětí odebraných z indické rodiny bouřlivé reakce a do kauzy se zapojila i indická diplomacie, která vyvíjela tlak na norské úřady, aby děti rodině vrátily.