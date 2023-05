Více než 100 druhů piv od 9. do 10. června v Praze nabídne Festival minipivovarů

„Jsou to právě minipivovary, které vnášejí na náš pivní trh pestrost, inovace a nové pivní styly. V poslední době jsou to především populární druhy NEIPA, silný barell aged beer či různě ochucená kyselá piva, jako je například exotikou vonící jihoamerická ovocná Catarina sour. I přesto nás ale těší, že se minipivovary stále více obrací k druhu českého piva, ležáku, který naše pivo ve světě tak proslavil,“ uvedl Šuráň.

Český svaz minipivovarů podle Šuráně v současné době sdružuje 507 minipivovarů. Dříve do něj mohl vstoupit minipivovar, který ročně vyrobil do 10 000 hektolitrů piva. Letos v březnu ale valná hromada svazu minipivovarů schválila strop 30 000 hektolitrů, uvedl dnes prezident Michal Voldřich. Aktuálně se podle něj usiluje o zapsání české pivní kultury na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Kritizoval také návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u točeného piva o 11 procentních bodů na 21 procent, který je součástí vládního konsolidačního balíčku. „Vůbec nechápeme, jak přišla vláda na to, že se zvýšením DPH na čepované pivo zvýší výběr o 1,5 miliardy Kč. Nám to tak nevychází a do teď nám to nebylo vysvětleno,“ uvedl. Je zároveň nespravedlivé, že tiché víno nepodléhá spotřební dani, doplnil. Svaz naopak podporuje návrh na zálohování plechovek a PET lahví, v následujících letech se pak minipivovary plánují soustředit na udržitelnost, uvedl Voldřich.