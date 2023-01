Volit z auta budou moci lidé s covidem-19 v Praze na pěti místech

Vyplývá to z informace, kterou pražský magistrát zveřejnil na úřední desce. Lidé v izolaci si také můžou do 12. ledna objednat domů přenosnou volební schránku. Podobný systém fungoval v krajských a senátních volbách v roce 2020 a sněmovních volbách v roce 2021. V loňských komunálních a senátních volbách lidé s covidem-19 volit nemohli.

„Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a kteří mají trvalý pobyt na území městské části, pro kterou je volební stanoviště zřízeno, nebo jim byl vydán voličský průkaz,“ píše se v dokumentu. V případném druhém kole volby bude volba z auta možná ve středu 25. ledna rovněž od 8:00 do 17:00.

Lidé v izolaci si budou moci také na magistrátu objednat domů přenosnou urnu, do které budou moci hlasovat v běžném termínu voleb, tedy v pátek 13. ledna od 8:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volit budou moci i lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb. Telefonické kontakty pro objednání schránek a další informace jsou dostupné na zvláštním webu magistrátu.