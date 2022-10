Výstava o Žbirkovi v Národním muzeu připomene jeho nedožité 70. narozeniny

„Z naší strany jsme neměli žádné specifické požadavky. Ale samozřejmě muzeum je plné návštěvníků, má nějaké požárně-bezpečnostní předpisy a samozřejmě hlídáme decibely hluku, a to nejen co se týká ochrany zdraví, ale také aby se nám výstavy, které tady máme, nerušily navzájem. Upozornili jsme tvůrce výstavy, kteří jsou zvyklí na velká jeviště, že se trochu musí přizpůsobit muzejnímu provozu, ale myslím, že výstava není žádným způsobem ochuzená,“ řekl dnes ČTK generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstavu situovanou do prostoru sestaveném ze součástí koncertního pódia doprovází 28 panelů s různými informacemi. „Nechtěli jsme, aby to byla tryzna, ale aby se lidé bavili. Dostat showbusiness do Národního muzea, to by se Mekymu líbilo,“ uvedla vdova po zpěvákovi Kateřina Žbirková.